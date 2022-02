Donetsk e Lugansk: que repúblicas são estas que tanto interessam a Putin?

"Em nome de todos os povos da república popular de Donetsk, pedimos-lhe que reconheça a república popular de Donetsk como um Estado independente, democrático, social e legal", pediu Denis Pushilin, que lidera os separatistas. Leonid Pasechnik, com o mesmo cargo em Lugansk, frisou o primeiro pedido e apelou a Vladimir Putin: "De forma a evitar a morte em massa dos habitantes da república, peço-lhe para reconhecer a soberania e a independência da república popular de Lugansk". Como reagiu o presidente russo a estes dois apelos? Disse que ia reunir com os seus conselheiros e tomar uma decisão sobre o tema.



Ao final da tarde desta segunda-feira, num discurso aos russos que foi seguido com atenção pelo mundo fora, Putin confirmou ter assinado o decreto que reconhece a independência dos separatistas e que precisa agora da aprovação do parlamento (que conseguirá).