Sábado – Pense por si

Mundo

Trump vai impor tarifas aduaneiras à Colômbia depois de cortar ajuda financeira

Lusa 07:54
Capa da Sábado Edição 15 a 21 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 15 a 21 de outubro
As mais lidas

As tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Colômbia voltaram a aumentar este domingo, depois de Trump anunciar o fim da ajuda financeira ao país sul-americano, por alegada inação na luta contra o narcotráfico.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo que planeia impor tarifas à Colômbia, após ordenar a suspensão da ajuda financeira ao país, acusando o seu Presidente, Gustavo Petro, de ser um "líder do narcotráfico".

Trump planeia impor tarifas à Colômbia, após ordenar suspensão da ajuda financeira
Trump planeia impor tarifas à Colômbia, após ordenar suspensão da ajuda financeira AP Photo/Evan Vucci

Trump confirmou à imprensa, a bordo do avião Air Force One, as palavras do senador republicano Lindsey Graham, que horas antes havia assegurado, na rede social X, que a Casa Branca está a preparar tarifas para a Colômbia.

"Li a declaração do senador Graham e ela está correta", afirmou Trump.

Na sua mensagem, Graham revelou que tinha mantido uma conversa com o Presidente norte-americano e que este lhe tinha explicado que iria anunciar este domingo ou na segunda-feira a imposição de taxas aduaneiras ao país andino.

"O Presidente Trump é mais duro do que qualquer outro presidente na nossa história e informou-me que vai atacar a Colômbia, não apenas os seus narcotraficantes, mas também onde mais dói: no bolso. Ele anunciará importantes tarifas contra a Colômbia, hoje ou amanhã", escreveu Graham.

"Aqueles que continuarem envolvidos no narcoterrorismo contra os Estados Unidos pagarão um preço muito alto. Muito bem, Presidente Trump!", acrescentou o senador.

As tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Colômbia voltaram a aumentar este domingo, depois de Trump anunciar o fim da ajuda financeira ao país sul-americano, por alegada inação na luta contra o narcotráfico, e acusou Gustavo Petro de ser "um líder do narcotráfico".

Petro, que intensificou as críticas a Trump desde que este ordenou, em agosto, um destacamento militar no Caribe, sob o pretexto de combater o narcotráfico, classificou o inquilino da Casa Branca de "grosseiro e ignorante em relação à Colômbia" e defendeu-se, autoproclamando-se "o principal inimigo que o narcotráfico teve" no país.

Trump ameaçou em janeiro passado impor tarifas de 25% à Colômbia pela recusa de Petro em receber dois voos de migrantes deportados, mas o Presidente colombiano acabou por ceder.

Desde abril, os Estados Unidos aplicam uma base tarifária de 10% à Colômbia, assim como à maioria dos países latino-americanos, como parte da guerra comercial iniciada pelo líder republicano.

Artigos Relacionados
Tópicos Tarifas Colômbia Donald Trump Estados Unidos Lindsey Graham Gustavo Petro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump vai impor tarifas aduaneiras à Colômbia depois de cortar ajuda financeira