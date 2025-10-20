Trump vai impor tarifas aduaneiras à Colômbia depois de cortar ajuda financeira

As tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Colômbia voltaram a aumentar este domingo, depois de Trump anunciar o fim da ajuda financeira ao país sul-americano, por alegada inação na luta contra o narcotráfico.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo que planeia impor tarifas à Colômbia, após ordenar a suspensão da ajuda financeira ao país, acusando o seu Presidente, Gustavo Petro, de ser um "líder do narcotráfico".



Trump confirmou à imprensa, a bordo do avião Air Force One, as palavras do senador republicano Lindsey Graham, que horas antes havia assegurado, na rede social X, que a Casa Branca está a preparar tarifas para a Colômbia.

"Li a declaração do senador Graham e ela está correta", afirmou Trump.

Na sua mensagem, Graham revelou que tinha mantido uma conversa com o Presidente norte-americano e que este lhe tinha explicado que iria anunciar este domingo ou na segunda-feira a imposição de taxas aduaneiras ao país andino.

"O Presidente Trump é mais duro do que qualquer outro presidente na nossa história e informou-me que vai atacar a Colômbia, não apenas os seus narcotraficantes, mas também onde mais dói: no bolso. Ele anunciará importantes tarifas contra a Colômbia, hoje ou amanhã", escreveu Graham.

"Aqueles que continuarem envolvidos no narcoterrorismo contra os Estados Unidos pagarão um preço muito alto. Muito bem, Presidente Trump!", acrescentou o senador.

Petro, que intensificou as críticas a Trump desde que este ordenou, em agosto, um destacamento militar no Caribe, sob o pretexto de combater o narcotráfico, classificou o inquilino da Casa Branca de "grosseiro e ignorante em relação à Colômbia" e defendeu-se, autoproclamando-se "o principal inimigo que o narcotráfico teve" no país.

Trump ameaçou em janeiro passado impor tarifas de 25% à Colômbia pela recusa de Petro em receber dois voos de migrantes deportados, mas o Presidente colombiano acabou por ceder.

Desde abril, os Estados Unidos aplicam uma base tarifária de 10% à Colômbia, assim como à maioria dos países latino-americanos, como parte da guerra comercial iniciada pelo líder republicano.