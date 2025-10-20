Madrid vai propor à UE o fim definitivo da mudança da hora na Europa

Sánchez considera que a mudança de horário já não faz sentido uma vez que a maioria dos cidadãos reclama que ela não seja feita e a ciência afirma que perturba os ritmos biológicos.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que a Espanha irá propor hoje à União Europeia o fim definitivo da mudança de hora na Europa.



Sánchez divulgou essa decisão nas redes sociais na semana em que, como é prática habitual, será necessário mudar para o horário de inverno na União Europeia.

Para o chefe do Executivo espanhol, essa mudança de horário já não faz sentido, a maioria dos cidadãos reclama que ela não seja feita e a ciência afirma que já não representa uma economia de energia e perturba os ritmos biológicos.