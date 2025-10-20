Trump sugere dividir a região de Donbass para acabar com a guerra na Ucrânia

Já Zelensky garantiu que “a Ucrânia nunca concederá aos terroristas qualquer recompensa pelos seus crimes”.

O presidente dos Estados Unidos sugeriu que a melhor forma de acabar com a guerra na Ucrânia seria “dividir” a região do Donbass, de forma a que a maior parte fique sob controlo russo.



Trump sugere dividir Donbass para acabar com a guerra na Ucrânia, Zelensky recusa AP Photo/Alex Brandon

“Que seja cortada como está” afirmou Trump aos jornalistas que se encontravam a bordo do Air Force One no domingo. O líder norte-americano defendeu que o território “está cortado agora” por isso deve ser “deixado como está”. Para Trump, a Ucrânia e a Rússia “podem negociar mais tarde”, mas agora devem “parar a linha da frente, voltar para casa, parar de lutar, parar de matar pessoas”.

Também na noite de domingo Zelensky garantiu, nas redes sociais, que “a Ucrânia nunca concederá aos terroristas qualquer recompensa pelos seus crimes”.

Estes comentários foram feitos depois de uma reunião tensa entre os presidentes norte-americano e ucraniano na sexta-feira e estão a ser vistos como uma mudança em relação à posição de Trump quando, em setembro, considerou que a Ucrânia poderia reconquistar todo o seu território.

Zelensky foi a Washington com a esperança de que a frustração de Trump quanto a Vladimir Putin depois de a reunião do Alasca não ter tido resultados práticos o aproximasse da Ucrânia. No entanto a reunião parece não ter tido os resultados esperados, Zelensky não conseguiu os mísseis de cruzeiro Tomahawk que tanto queria e esperava que se tornassem as armas de maior alcance do arsenal ucraniano e permitiriam atingir alvos no interior da Rússia, incluindo Moscovo, com precisão.

Depois da reunião o presidente dos Estados Unidos escreveu nas redes socias que as conversas foram “muito interessantes e cordiais”: “Mas eu disse-lhe, como também sugeri fortemente ao presidente Putin, que é a hora de parar com a matança e fazer um ACORDO”.

Fontes da Casa Branca referiram à Reuters que Trump pressionou Zelensky a ceder faixas de território à Rússia, essas mesmas fontes descreveram a reunião como tensa e afirmaram que a delegação ucraniana saiu da Casa Branca frustrada.

Na quinta-feira, um dia antes de receber o líder ucraniano, Trump teve uma chamada telefónica com Putin e os dois líderes concordaram em reunir-se em Budapeste. Durante esse telefonema Trump propôs uma troca territorial na qual a Ucrânia cederia as regiões de Donetsk e Luhansk e em troca a Rússia retirava-se de pequenas partes de Zaporizhzhia e Kherson, avançou o The Washington Post.