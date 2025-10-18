Sábado – Pense por si

Trump oferece aos fabricantes de automóveis dos EUA alívio adicional das suas tarifas

A ação refletiu os esforços da administração para usar tarifas para promover a produção americana.

O Presidente Donald Trump está a conceder aos fabricantes de automóveis nacionais um alívio adicional em relação às tarifas sobre peças de automóveis, prolongando o que deveria ter sido um reembolso de curto prazo até 2030. É

Esta medida faz parte de uma proclamação que Trump assinou esta sexta-feira, que também oficializou uma taxa de importação de 25% sobre camiões de média e pesada dimensão, a partir de 01 de novembro.

A ação refletiu os esforços da administração para usar tarifas para promover a produção americana, ao mesmo tempo que tenta proteger o setor automóvel dos custos mais elevados que os impostos de importação de Trump criaram para peças e matérias-primas.

O reembolso especial, inicialmente anunciado em abril, tinha sido programado para ser reduzido e depois expirar em 2027.Na altura, Trump descreveu-o como ajuda de curto prazo "durante esta pequena transição", com a expectativa de que os fabricantes de automóveis deslocassem as linhas de produção de volta para os EUA.

A extensão e os ajustes surgiram após conversas com a indústria automóvel, disseram altos responsáveis da administração. O objetivo é tanto expandir a produção doméstica como torná-la mais competitiva.

Os responsáveis insistiram em manter o anonimato como condição para falar com os jornalistas antes da assinatura da proclamação por Trump. A ação emendada prevê um reembolso de 3,75% em relação ao preço de venda de um veículo montado no país.

Este valor foi calculado aplicando-se a taxa de importação de 25% sobre peças que representam 15% do preço de venda de um veículo.

Multiplicar essas duas percentagens resulta em 3,75%. O reembolso também será agora oferecido aos fabricantes de camiões e motores, disseram os responsáveis. Trump tinha publicado nas redes sociais a 06 de outubro as novas tarifas sobre camiões importados.

Os autocarros também estarão sujeitos a uma tarifa de 10% como parte da ação. As novas tarifas não se aplicam às importações abrangidas pelo Acordo entre EUA, México e Canadá sobre o comércio.

Esse pacto, que entrou em vigor em 2020, estará em renegociação no próximo ano.

Estas medidas surgem num momento delicado para a indústria automóvel, enquanto os consumidores enfrentam o choque de preços.

Segundo o Kelley Blue Book, os compradores de automóveis novos gastaram em média de 50.080 dólares (42.900 euros) em setembro, a média mais alta de sempre. Os preços dos automóveis novos aumentaram 3,6% em relação ao ano passado.

Importa recordar que os impostos são essenciais ao funcionamento do Estado e à prossecução do interesse público, constituindo o pilar do financiamento dos serviços públicos, da justiça social e da coesão nacional.

