UE sairá em defesa de Espanha se Donald Trump aplicar tarifas por falta de investimento militar

EUA têm dirigido várias ameaças a Espanha por o país não investir 5% do seu PIB em defesa.
A União Europeia saiu esta quarta-feira em defesa de Espanha depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado o país por diversas vezes com tarifas, por este não ter investido 5% do seu PIB em defesa. "Responderemos adequadamente, como sempre o fizemos, perante qualquer medida tomada contra um ou mais dos nossos Estados-membros", assegurou o porta-voz do Comércio da Comissão Europeia, Olof Gill, citado pelo jornal El Mundo.
Pedro Sánchez e Donald TrumpAP Photo/Evan Vucci, Pool
O porta-voz não especificou que medidas é que Bruxelas poderia tomar em resposta a este cenário "hipotético", mas apelou ao diálogo. "É um cenário hipotético, mas de forma geral temos de recordar que o comércio é uma competência exclusiva da Comissão Europeia, que atua em nome de todos os Estados-membros. E há um acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos em vigor."
Na segunda-feira, durante o discurso no final da cimeira da paz no Egito, Trump admitiu que estava "a trabalhar para convencer" o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a investir mais em defesa. No entanto, na terça-feira, já na Casa Branca, o republicano voltou a criticar este cenário e classificou-o até como uma "falta de respeito para com a NATO".
"De facto, estava a pensar impor-lhes [a Espanha] um castigo comercial através de tarifas pelo que fizeram. Acho que é incrivelmente desrespeitoso", voltou a frisar.
Esta não é a primeira vez que os EUA deixam críticas a Espanha. Ainda na semana passada Donald Trump ameaçou o país com tarifas e sugeriu que Espanha deveria ser expulsa da NATO.
"Talvez devêssemos expulsá-los da NATO", disse numa conferência de imprensa na Casa Branca, após uma reunião bilateral com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb.
