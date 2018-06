O parlamento da Hungria aprovou esta quarta-feira uma lei que proíbe a prestação de auxílio por organizações não-governamentais ou qualquer outra pessoa a imigrantes. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán chamou à medida de "Stop Soros" – numa clara alusão ao multimilionário húngaro-americano George Soros que apoiava a migração de muçulmanos para o país.

De acordo com a BBC, a nova legislação introduz como crime a prática de "facilitar a imigração ilegal", com uma pena correspondente a um ano de prisão. A Hungria justifica a medida com a ameaça à segurança nacional do país que a imigração ilegal constitui, mas a iniciativa já foi condenada por organizações como a ONU e membros do Parlamento Europeu.

Especialistas da organização de direitos humanos do Conselho Europeu chegaram mesmo a apelar ao adiamento da decisão, para que o projecto pudesse ser revisto esta sexta-feira, dia 22. De acordo com um documento da Comissão de Veneza divulgado pela cadeia de televisão britânica, a legislação húngara "criminaliza actividades organizacionais que não estão directamente relacionadas com a materialização da imigração ilegal".

Localizando-se na fronteira da União Europeia, a Hungria é vista como uma porta para a Europa por muitos refugiados e imigrantes que desejam chegar a países na sua vizinhança. No entanto, regras europeias impõem que um imigrante clandestino detectado na Europa tenha de ser recambiado para o país por onde entrou na zona europeia, medida que levou os magiares a reforçar as suas regiões fronteiriças.

Em 2015, 177 mil pessoas pediram asilo na Hungria mas apenas poucas centenas foram aceites. No ano passado, o número de pedidos baixou para perto de 3 mil.