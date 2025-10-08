Trump pede a detenção do governador de Illinois e do presidente da Câmara de Chicago

Presidente dos EUA diz que nem Pritzker nem Johnson fizeram o suficiente para proteger os agentes do serviço de controlo de imigração (ICE), mas não indicou que leis é que violaram para exigir a sua detenção.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu esta quarta-feira (8) a detenção do governador de Iliinois, J.B. Pritzker, e do presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, através de uma publicação feita nas suas redes sociais.



Na mensagem o republicano justifica que nem Pritzker nem Johnson fizeram o suficiente para proteger os agentes do serviço de controlo de imigração (ICE) - a entidade do governo encarregada de fazer cumprir a dura política migratória de Trump , que inclui deportações em massa.

"O presidente da Câmara de Chicago deveria estar na prisão por não proteger os agentes do ICE e o governador Pritzker também", escreveu Donlad Trump na rede social Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos não indicou, no entanto, que leis concretas é que estes políticos terão violado para exigir a sua detenção.

O governador de Illinois entretanto já reagiu a esta notícia. Numa entrevista telefónica concedida ao jornal Chicago Tribune, Pritzker acusou Donald Trump de "sofrer demência". "Este é um homem que meteu algo na cabeça e não se pode tirar. Não lê. Não sabe nada do que se está a passar atualmente. É algo que está metido num canto do seu cérebro que o obriga a meter-se com as cidades", declarou citado pelo jornal El País.

Há meses que Donald Trump ordenou a mobilização da Guarda Nacional para algumas cidades dos Estados Unidos. Em Los Angeles, por exemplo, a cidade conta neste momento com cerca de 300 tropas no local. Enquanto isso, em Washington, há cerca de 2.400 membros a patrulhar as ruas e em Memphis a cidade conta também com cerca de 300 soldados no terreno. O republicano queria também mobilizar membros da Guarda Nacional para Chicago e Portland, mas um tribunal bloqueou temporariamente esta ordem.

O presidente dos EUA tem justificado estas mobilizações com a ideia de que todas as cidades estão a ser vítimas de uma onda de violência. No caso de Washington e Memphis, esta violência terá sido desencadeada por uma delinquência. Já no caso de Los Angeles, Chicago e Portland, deve-se aos protestos nas ruas contra as rusgas que têm ocorrido por parte do ICE, diz.

O governador de Illinois considera, no entanto, que o presidente está a exagerar e que o envio de tropas só cria mais problemas. Como consequência, as autoridades de Illinois já apresentaram uma ação judicial nos tribunais para bloquear esta mobilização por parte da Guarda Nacional. Uma decisão será tomada durante uma audiência prevista para amanhã, quinta-feira.

Este fim de semana, várias pessoas ficaram até feridas e outras foram detidas durante confrontos que ocorreram entre a polícia e os manifestantes, em Chigado. Nestes protestos, os agentes de imigração usaram até gases lacrimogéneos e recorreram ao uso da força para travar os cidadãos que se queixavam dos absos cometidos contra os imigrantes e ascondições deploráveis nos centros de detenção.