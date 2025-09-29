Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de setembro de 2025 às 17:40

Agentes federais armados patrulham ruas no centro de Chicago

Agentes federais armados patrulharam as ruas do centro de Chicago, este domingo, num momento em que as operações de fiscalização à imigração regressaram em força e em que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o envio de tropas para Portland.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana