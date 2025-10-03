Trump diz que Israel deve interromper “imediatamente” ataques a Gaza

Sábado – Pense por si

"Com base na declaração recentemente emitida pelo Hamas, acredito que estão prontos para uma PAZ duradoura", afirmou Trump.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que Israel deve “interromper imediatamente” os ataques a Gaza, após o movimento islamita palestiniano Hamas mostrar-se pronto para uma paz “duradoura”. 

"Com base na declaração recentemente emitida pelo Hamas, acredito que estão prontos para uma PAZ duradoura", publicou Trump na rede social Truth, após o movimento palestiniano aceitar partes, mas não a totalidade, do plano proposto pelo Presidente norte-americano.

"Israel deve interromper imediatamente o bombardeamento de Gaza, para que possamos resgatar os reféns de forma segura e rápida!", adiantou.

