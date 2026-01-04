Sábado – Pense por si

O Poder Invisível dos Introvertidos, Extrovertidos e Ambivertidos

A introversão não é defeito, é um Superpoder no ambiente certo! De certeza conhece pessoas introvertidas poderosas, como Albert Einstein, Warren Buffett, Bill Gates ou Mark Zuckerberg.

Todos nós andamos, de certa forma, em audições de amor, como atores à espera de um papel, queremos ser aceites, reconhecidos, escolhidos. Uns expõem-se e outros escondem-se, uns falam muitos, outros observam em silêncio, e aqui nasce uma das maiores incompreensões sociais. Vivemos numa sociedade que glorifica o ego barulhento, quem fala alto parece confiante, quem se expõe parece forte, quem faz menos ruído é frequentemente confundido com fraqueza, mas isso é uma ilusão. Um tubarão nunca vai subir bem a uma árvore, isso não o torna fraco, torna-o perfeito no seu ambiente.

A introversão não é defeito, é um Superpoder no ambiente certo! De certeza conhece pessoas introvertidas poderosas, como Albert Einstein reservado, introspetivo, avesso a grandes multidões; Warren Buffett, calmo, paciente, pouco dado a dramatismos; Bill Gates introvertido assumido; Mark Zuckerberg, reservado e pouco expressivo emocionalmente.

Os introvertidos não falam… e os extrovertidos não ouvem.

Como nasce um introvertido? Ele nasce, essencialmente, de duas origens principais:

-Experiências de vida, algumas pessoas aprenderam cedo a proteger-se. Esconder-se foi uma forma de segurança emocional, a exposição gerava insegurança, julgamento ou dor e o silêncio tornou-se refúgio.

-Sistema nervoso mais sensível, há pessoas que nascem assim, têm um sistema nervoso mais sensível a estímulos. Ambientes ruidosos, sociais ou caóticos cansam-nas rapidamente. O silêncio, a reflexão e o estar sozinhas recarregam-nas.

Introvertidos, Extrovertidos e Ambivertidos

Pessoa Introvertida

Energiza-se no silêncio (não nas pessoas)

Pensa antes de agir

Decide de forma ponderada (o desafio é o medo)

Observa mais do que fala

Cria relações autênticas, não numerosas

Vê padrões onde outros veem ruído

Pessoa Extrovertida

Ganha energia ao interagir

Fala mais do que ouve

Decide rápido e age sem pensar

Cria ligações com facilidade

Gosta de ser o centro da atenção

Tem energia contagiante

Pessoa Ambivertida

Usa o melhor dos dois mundos

Sabe quando falar e quando calar

Alterna entre exposição e reflexão

Como identificar cada perfil?

Introvertidos<b>Extrovertidos</b>
Verbal Falam baixo ou murmuram Falam alto e com projeção
Comunicação Contidos Expansivos
Postura corporal Fechada Aberta
Cotovelos Junto ao tronco Afastados
Zona ventral Protegida Exposta
Distância a pessoas Mantêm distância Procuram proximidade
Movimento Pouco Muito
Vestuário Cores neutras Cores apelativas
Música Instrumental Com voz
Fotografias Distantes Selfies e grupos
Redes sociais Partilham pouco Partilham muito
Portas Fechadas Abertas
Ambiente Minimalista Confortável e social
Objetos Poucos Fotografias, símbolos
Secretária Funcional Doces, objetos sociais
Letra Pequena Maior
Restaurantes Costas para a porta Virados para a porta
Zonas em festas Postas, janelas e WC Bebidas e comida

Ferramentas usadas pelos espiões para contornar limitações?

 Técnicas corporais imediatas

                •             Endireitar a postura

                •             Respiração abdominal lenta

                •             Relaxar ombros

                •             Evitar tocar no rosto

                •             Expor o pescoço (ex.: olhar para cima e “pensar”)

                •             Gestos abertos

                •             Inclinar-se para a frente (interesse)

                •             Expressões de curiosidade, surpresa ou felicidade

                •             Guardar o telemóvel (fora da mesa)

Técnicas práticas para ganhar mais poder:

1-     Mentalidade. Serenidade com intenção, uma pessoa perdida torna-se um alvo. Não perguntar: “Será que vão gostar de mim?, mas sim perguntar: “Eu gosto das pessoas que estão aqui?”. O poder muda de lado.

2-     Respiração Box usadas pelas forças Especiais. Regula o sistema nervoso em segundos.

                •             Inspira 4 segundos

                •             Segura 4 segundos

                •             Expira 4 segundos

                •             Segura 4 segundos

Repetir 4  vezes

3-      Técnica dos 3 C’s

                •             Comece positivo

                •             Comece pela outra pessoa

                •             Comece simples

      4-Conversa da treta tática (passo a passo)

                1.           Diga o nome da pessoa

                2.           Elogie comportamentos ( Valorizo pessoas pontuais ;) )

                3.           Aborde temas interessantes paras pessoas, porque as pessoas adoram falar sobre elas. Use técnica FORCE* usada no mundo da espionagem. 

                4.           Faça perguntas (“Qual a tua opinião?”;” o que me recomenda?”)

                5.           Ouça e não fale na fase inicial da conversa.

                6.           Faça bons de confirmação (“Hum, hum…”)

                7.           Use palavras-chave (“Interessante”, “Curioso”)

                8.           Incentive a pessoa a falar ainda mais com a frase (“E mais?”)

                9.           Defina o próximo passo (“Marcamos um café?”)

                10.        Despeça-se

Técnica FORCE – Temas para conversar

                Família

                Ocupação (profissão)

                Recreativo (hobbies)

                Conhecimento(Estudos ou interseres)

                Emoção (Como se sente, o que sentiu ou o que poderá sentir sobre determinado assunto)

Seja ambivertido e use o melhor dos dois mundos.

