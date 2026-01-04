A introversão não é defeito, é um Superpoder no ambiente certo! De certeza conhece pessoas introvertidas poderosas, como Albert Einstein, Warren Buffett, Bill Gates ou Mark Zuckerberg.

O Poder Invisível dos Introvertidos, Extrovertidos e Ambivertidos

Todos nós andamos, de certa forma, em audições de amor, como atores à espera de um papel, queremos ser aceites, reconhecidos, escolhidos. Uns expõem-se e outros escondem-se, uns falam muitos, outros observam em silêncio, e aqui nasce uma das maiores incompreensões sociais. Vivemos numa sociedade que glorifica o ego barulhento, quem fala alto parece confiante, quem se expõe parece forte, quem faz menos ruído é frequentemente confundido com fraqueza, mas isso é uma ilusão. Um tubarão nunca vai subir bem a uma árvore, isso não o torna fraco, torna-o perfeito no seu ambiente.

A introversão não é defeito, é um Superpoder no ambiente certo! De certeza conhece pessoas introvertidas poderosas, como Albert Einstein reservado, introspetivo, avesso a grandes multidões; Warren Buffett, calmo, paciente, pouco dado a dramatismos; Bill Gates introvertido assumido; Mark Zuckerberg, reservado e pouco expressivo emocionalmente.

Os introvertidos não falam… e os extrovertidos não ouvem.

Como nasce um introvertido? Ele nasce, essencialmente, de duas origens principais:

-Experiências de vida, algumas pessoas aprenderam cedo a proteger-se. Esconder-se foi uma forma de segurança emocional, a exposição gerava insegurança, julgamento ou dor e o silêncio tornou-se refúgio.

-Sistema nervoso mais sensível, há pessoas que nascem assim, têm um sistema nervoso mais sensível a estímulos. Ambientes ruidosos, sociais ou caóticos cansam-nas rapidamente. O silêncio, a reflexão e o estar sozinhas recarregam-nas.

Introvertidos, Extrovertidos e Ambivertidos

Pessoa Introvertida

Energiza-se no silêncio (não nas pessoas)

Pensa antes de agir

Decide de forma ponderada (o desafio é o medo)

Observa mais do que fala

Cria relações autênticas, não numerosas

Vê padrões onde outros veem ruído

Pessoa Extrovertida

Ganha energia ao interagir

Fala mais do que ouve

Decide rápido e age sem pensar

Cria ligações com facilidade

Gosta de ser o centro da atenção

Tem energia contagiante

Pessoa Ambivertida

Usa o melhor dos dois mundos

Sabe quando falar e quando calar

Alterna entre exposição e reflexão

Como identificar cada perfil?

Introvertidos <b>Extrovertidos</b> Verbal Falam baixo ou murmuram Falam alto e com projeção Comunicação Contidos Expansivos Postura corporal Fechada Aberta Cotovelos Junto ao tronco Afastados Zona ventral Protegida Exposta Distância a pessoas Mantêm distância Procuram proximidade Movimento Pouco Muito Vestuário Cores neutras Cores apelativas Música Instrumental Com voz Fotografias Distantes Selfies e grupos Redes sociais Partilham pouco Partilham muito Portas Fechadas Abertas Ambiente Minimalista Confortável e social Objetos Poucos Fotografias, símbolos Secretária Funcional Doces, objetos sociais Letra Pequena Maior Restaurantes Costas para a porta Virados para a porta Zonas em festas Postas, janelas e WC Bebidas e comida

Ferramentas usadas pelos espiões para contornar limitações?

Técnicas corporais imediatas

• Endireitar a postura

• Respiração abdominal lenta

• Relaxar ombros

• Evitar tocar no rosto

• Expor o pescoço (ex.: olhar para cima e “pensar”)

• Gestos abertos

• Inclinar-se para a frente (interesse)

• Expressões de curiosidade, surpresa ou felicidade

• Guardar o telemóvel (fora da mesa)

Técnicas práticas para ganhar mais poder:

1- Mentalidade. Serenidade com intenção, uma pessoa perdida torna-se um alvo. Não perguntar: “Será que vão gostar de mim?, mas sim perguntar: “Eu gosto das pessoas que estão aqui?”. O poder muda de lado.

2- Respiração Box usadas pelas forças Especiais. Regula o sistema nervoso em segundos.

• Inspira 4 segundos

• Segura 4 segundos

• Expira 4 segundos

• Segura 4 segundos

Repetir 4 vezes

3- Técnica dos 3 C’s

• Comece positivo

• Comece pela outra pessoa

• Comece simples

4-Conversa da treta tática (passo a passo)

1. Diga o nome da pessoa

2. Elogie comportamentos ( Valorizo pessoas pontuais ;) )

3. Aborde temas interessantes paras pessoas, porque as pessoas adoram falar sobre elas. Use técnica FORCE* usada no mundo da espionagem.

4. Faça perguntas (“Qual a tua opinião?”;” o que me recomenda?”)

5. Ouça e não fale na fase inicial da conversa.

6. Faça bons de confirmação (“Hum, hum…”)

7. Use palavras-chave (“Interessante”, “Curioso”)

8. Incentive a pessoa a falar ainda mais com a frase (“E mais?”)

9. Defina o próximo passo (“Marcamos um café?”)

10. Despeça-se

Técnica FORCE – Temas para conversar

Família

Ocupação (profissão)

Recreativo (hobbies)

Conhecimento(Estudos ou interseres)

Emoção (Como se sente, o que sentiu ou o que poderá sentir sobre determinado assunto)

Seja ambivertido e use o melhor dos dois mundos.