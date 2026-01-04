NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O Poder Invisível dos Introvertidos, Extrovertidos e Ambivertidos
A introversão não é defeito, é um Superpoder no ambiente certo! De certeza conhece pessoas introvertidas poderosas, como Albert Einstein, Warren Buffett, Bill Gates ou Mark Zuckerberg.
Todos nós
andamos, de certa forma, em audições de amor, como atores à espera de um papel,
queremos ser aceites, reconhecidos, escolhidos. Uns expõem-se e outros
escondem-se, uns falam muitos, outros observam em silêncio, e aqui nasce uma
das maiores incompreensões sociais. Vivemos numa sociedade que glorifica o ego
barulhento, quem fala alto parece confiante, quem se expõe parece forte, quem
faz menos ruído é frequentemente confundido com fraqueza, mas isso é uma
ilusão. Um tubarão nunca vai subir bem a uma árvore, isso não o torna fraco,
torna-o perfeito no seu ambiente.
A introversão
não é defeito, é um Superpoder no ambiente certo! De certeza conhece pessoas
introvertidas poderosas, como Albert Einstein reservado, introspetivo, avesso a
grandes multidões; Warren Buffett, calmo, paciente, pouco dado a dramatismos; Bill Gates introvertido assumido; Mark Zuckerberg, reservado e pouco expressivo
emocionalmente.
Os
introvertidos não falam… e os extrovertidos não ouvem.
Como nasce um
introvertido? Ele nasce, essencialmente, de duas origens principais:
-Experiências
de vida, algumas pessoas aprenderam cedo a proteger-se. Esconder-se foi uma
forma de segurança emocional, a exposição gerava insegurança, julgamento ou dor
e o silêncio tornou-se refúgio.
-Sistema
nervoso mais sensível, há pessoas que nascem assim, têm um sistema nervoso mais
sensível a estímulos. Ambientes ruidosos, sociais ou caóticos cansam-nas
rapidamente. O silêncio, a reflexão e o estar sozinhas recarregam-nas.
Introvertidos, Extrovertidos e Ambivertidos
Pessoa Introvertida
Energiza-se no
silêncio (não nas pessoas)
Pensa antes de
agir
Decide de forma
ponderada (o desafio é o medo)
Observa mais do
que fala
Cria relações
autênticas, não numerosas
Vê padrões onde
outros veem ruído
Pessoa Extrovertida
Ganha energia
ao interagir
Fala mais do
que ouve
Decide rápido e
age sem pensar
Cria ligações
com facilidade
Gosta de ser o
centro da atenção
Tem energia
contagiante
Pessoa Ambivertida
Usa o melhor
dos dois mundos
Sabe quando
falar e quando calar
Alterna entre
exposição e reflexão
Como
identificar cada perfil?
Introvertidos
<b>Extrovertidos</b>
Verbal
Falam baixo ou murmuram
Falam alto e com projeção
Comunicação
Contidos
Expansivos
Postura corporal
Fechada
Aberta
Cotovelos
Junto ao tronco
Afastados
Zona ventral
Protegida
Exposta
Distância a pessoas
Mantêm distância
Procuram proximidade
Movimento
Pouco
Muito
Vestuário
Cores neutras
Cores apelativas
Música
Instrumental
Com voz
Fotografias
Distantes
Selfies e grupos
Redes sociais
Partilham pouco
Partilham muito
Portas
Fechadas
Abertas
Ambiente
Minimalista
Confortável e social
Objetos
Poucos
Fotografias, símbolos
Secretária
Funcional
Doces, objetos sociais
Letra
Pequena
Maior
Restaurantes
Costas para a porta
Virados para a porta
Zonas em festas
Postas, janelas e WC
Bebidas e comida
Ferramentas
usadas pelos espiões para contornar limitações?
Técnicas
corporais imediatas
• Endireitar a postura
• Respiração abdominal lenta
• Relaxar ombros
• Evitar tocar no rosto
• Expor o pescoço (ex.: olhar para cima e “pensar”)
• Gestos abertos
• Inclinar-se para a frente (interesse)
• Expressões de curiosidade, surpresa ou felicidade
• Guardar o telemóvel (fora da mesa)
Técnicas
práticas para ganhar mais poder:
1-
Mentalidade. Serenidade com intenção,
uma pessoa perdida torna-se um alvo. Não perguntar: “Será que vão gostar de
mim?, mas sim perguntar: “Eu gosto das pessoas que estão aqui?”. O poder muda
de lado.
2-
Respiração Box usadas pelas forças Especiais.
Regula o sistema nervoso em segundos.
• Inspira 4 segundos
• Segura 4 segundos
• Expira 4 segundos
• Segura 4 segundos
Repetir 4 vezes
3-
Técnica dos 3 C’s
• Comece positivo
• Comece pela outra pessoa
• Comece simples
4-Conversa da treta tática (passo a
passo)
1. Diga o nome da pessoa
2. Elogie comportamentos ( Valorizo pessoas pontuais ;) )
3. Aborde temas interessantes paras pessoas, porque as
pessoas adoram falar sobre elas. Use técnica FORCE* usada no mundo da
espionagem.
4. Faça perguntas (“Qual a tua opinião?”;” o que me recomenda?”)
5. Ouça e não fale na fase inicial da conversa.
6. Faça bons de confirmação (“Hum, hum…”)
7. Use palavras-chave (“Interessante”, “Curioso”)
8. Incentive a pessoa a falar ainda mais com a frase (“E
mais?”)
9. Defina o próximo passo (“Marcamos um café?”)
10. Despeça-se
Técnica FORCE – Temas para conversar
Família
Ocupação (profissão)
Recreativo (hobbies)
Conhecimento(Estudos ou
interseres)
Emoção (Como se sente, o
que sentiu ou o que poderá sentir sobre determinado assunto)
Seja ambivertido
e use o melhor dos dois mundos.
