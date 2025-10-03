Sábado – Pense por si

Médio Oriente: Trump dá ao Hamas até ao fim do dia para aceitar plano de Gaza

Lusa 16:33
O Presidente dos EUA, Donald Trump, fez um ultimato ao grupo islamita palestiniano Hamas até às 18:00 (hora de Washington, 23:00 em Lisboa), para aceitar o seu plano de paz para Gaza, numa mensagem na rede Truth Social.

Na mensagem, Trump avisa que, se o acordo “de última hora” não for alcançado, “o caos instalar-se-á contra o Hamas como nunca antes”, acrescentando que a maioria dos combatentes do movimento se encontra “cercada e militarmente encurralada”, e poderão ser "rapidamente exterminados”.

O Presidente apela também “a todos os palestinianos inocentes” para que abandonem “imediatamente esta área potencialmente mortal” rumo a zonas mais seguras, sem especificar a que áreas se referia.

