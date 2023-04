Kremlin promete “contramedidas” após adesão da Finlândia à NATO

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Kremlin prometeu hoje tomar "contramedidas" após a adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), considerando o alargamento da Aliança Atlântica como "um atentado à segurança" da Rússia.



EPA/YURI KOCHETKOV

"É um novo agravamento da situação. O alargamento da NATO é um atentado à nossa segurança e aos nossos interesses nacionais", afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, em declarações aos jornalistas.

"Isso obriga-nos a tomar contramedidas", acrescentou Peskov, sem adiantar pormenores.

A adesão oficial da Finlândia à NATO, que se torna o 31.º Estado membro da organização, ocorre hoje em Bruxelas numa reunião dos chefes da diplomacia da Aliança Atlântica, entre eles o ministro português João Gomes Cravinho, em que será, paralelamente, discutido o apoio conjunto à Ucrânia.

Na segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, indicou que os Estados-membros vão discutir no encontro maneiras de fazer com que no futuro a Ucrânia seja um país mais autónomo na Defesa, agora que houve "uma transição" do armamento utilizado, numa referência ao material bélico enviado pelo Ocidente, que substituiu o do tempo da União Soviética.

No mesmo dia, Stoltenberg considerou que a nova adesão vai ser "um bom dia" para a aliança, uma vez que a Finlândia vai 'fechar' um dos flancos da Rússia, com quem partilha uma longa fronteira.

A Finlândia é um país que tem 1.340 quilómetros de linha de fronteira com a Rússia. Reúne um dos mais poderosos arsenais de peças de artilharia da Europa Ocidental.

Ao juntar-se à Aliança Atlântica em resposta à invasão russa na Ucrânia, a Finlândia deixa para trás a sua neutralidade militar.

Ao contrário da maioria dos países, Helsínquia continuou a investir na Defesa depois do período da Guerra Fria (1947 a 1991) e Stoltenberg fez questão de referir tal facto, repetindo que o Kremlin "queria menos NATO, mas vai ter, precisamente, o oposto".

Ainda a aguardar a entrada na NATO fica a Suécia, que pediu formalmente a adesão em simultâneo com a Finlândia, processo que se mantém pendente da ratificação parlamentar pela Turquia e Hungria.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial.