Trégua está próxima mas troca de reféns pode ser um 'desastre', diz ministro israelita

O ministro da Segurança Nacional israelita emitiu um comunicado onde se posiciona contra o alegado acordo para a troca de reféns, avançou o jornal Times of Israel.





Itamar Ben-Gvir partilhou estar "muito preocupado" quanto aos "rumores de que Israel vai cometer um grande erro, semelhante ao acordo de Shalit". É uma referência ao sucedido em 2011, quando Israel acordou libertar mais de mil prisioneiros palestinianos, muitos deles militantes do Hamas, em troca do soldado Gilad Shalit.O ministro alertou que este pode ser "um acordo desastroso".Ainda na segunda-feira, 20, Joe Biden referiu acreditar que a troca de reféns vai acontecer em breve. O líder norte-americano já tinha avançado que tinha "discutido longamente" os esforços necessários para a libertação com Benjamin Netanyahu e que se mantinha em contacto "com pessoas envolvidas, todos os dias".Israel também já anunciou que o Hamas se demonstrou disponível para a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Na impressa internacional, foi também levantada a hipótese de a libertação ter sido feita em troca de prisioneiros palestinianos que se encontram nas prisões de Israel.O braço armado do Hamas referiu que em causa está, neste momento, a possível libertação de 70 mulheres e crianças.De acordo com a agência noticiosa Reuters, a trégua está a ser negociada pelo Qatar e um membro do Hamas detalhou que as negociações se centram sobre quanto tempo irá durar o cessar-fogo, sobre meios de entrega de ajuda humanitária a Gaza e na troca de reféns israelitas raptados pelo Hamas por prisioneiros palestinianos.No dia 7 de outubro, o Hamas realizou um ataque ao sul de Israel que levou à morte de 1.200 pessoas e fez mais de 200 reféns. Em retaliação Israel afirmou que iria "erradicar o Hamas" e já fez mais de 13 mil mortos na Faixa de Gaza.