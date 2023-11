Reféns. Uma corrida contra o tempo e o desespero

A câmara mostra três mulheres, sentadas em frente a uma parede de azulejos brancos. Apenas uma delas fala. Em hebraico, num tom exaltado, dirige-se a Benjamin Netanyahu, pedindo-lhe que aceite libertar cinco mil prisioneiros palestinianos em troca da libertação dos estimados 228 reféns israelitas que estão nas mãos do Hamas desde o ataque de 7 de outubro. O vídeo foi divulgado esta segunda-feira na rede social X e, poucos minutos depois de ser publicado, o jornal The Times of Israel referia-se-lhe como “propaganda do Hamas” e frisava que estava por apurar a identidade das mulheres.