Criança que vivia com a mãe e mais cinco irmãos passou três dias a comer farinha e água. Decidiu agarrar num telemóvel e pedir ajuda à polícia. O caso comoveu dezenas de pessoas que decidiram ajudar a família.

Miguel estava com fome e ligou à polícia. Recebeu solidariedade

Miguel Barros nasceu no Brasil, tem onze anos e vive com a mãe e mais cinco irmãos. No dia 2 de agosto, telefonou para o 190 – o número de emergência local – para pedir ajuda à Polícia Militar por estar a passar fome.