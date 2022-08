Donald Trump não se opõe à divulgação do mandado de buscas do FBI

Mansão do ex-presidente dos EUA Mar-a-Lago foi alvo de buscas no início desta semana. Fontes anónimas referem que estão em causa documentos confidenciais trazidos da Casa Branca. Procurador-geral pediu ao tribunal para se divulgar teor do mandado onde estão referidas as causas das buscas.