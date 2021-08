640 afegãos fogem de Cabul em avião militar de carga lotado

Cerca de 640 afegãos saíram do país dentro de um avião militar de carga dos EUA este domingo, no que se pensa ser um dos maiores números de passageiros alguma vez transportados dentro de um avião desta natureza. A fotografia que mostra uma multidão dentro do avião C-17 Globemaster III foi obtida pelo site de notícias sobre defesa e segurança Defense One.



Os passageiros foram levados de Cabul para o Qatar, onde desembarcaram. Não era suposto o avião levar tantas pessoas, mas conseguiu levantar voo depois de afegãos em pânico conseguirem entrar pela rampa meio aberta. "A tripulação decidiu levantar voo" em vez de retirar as pessoas do avião, indicou uma fonte ao site Defense One.



Se este avião levou 640 pessoas, um outro avião, alemão, só trouxe sete pessoas. O governo alemão anunciou a intenção de retirar do país milhares de pessoas de dupla nacionalidade alemã e afegã bem como ativistas, advogados e pessoas que auxiliaram as forças estrangeiras, mas reconheceu que o caos no aeroporto não permitiu trazer mais gente.