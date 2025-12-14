Sydney. Revelada a identidade de um dos atiradores: será um jovem de 24 anos

Casa do suspeito está a ser alvo de buscas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

Naveed Akram, de 24 anos, foi identificado como sendo um dos atiradores que esteve envolvido no ataque deste domingo, que matou 12 pessoas em Sydney.



Polícia investiga tiroteio em Sydney. Jovem de 24 anos identificado Marc Kalpidis/picture-alliance/dpa/AP Images

A informação foi avançada por um alto funcionário da polícia à ABC News da Austrália que adianta ainda que a casa de Akram, no subúrbio de Bonnyrigg está a ser alvo de buscas.

As autoridades já haviam confirmado que um dos suspeitos seria "conhecido" pela polícia australiana. Não se sabe, no entanto, se se referiam a Akram ou ao outro atirador que também levou a cabo este ataque.

Este domingo, dois homens levaram a cabo um tiroteio na praia de Bondi, na Austrália, onde centenas de pessoas celebravam o Chanukah By The Sea - um evento judaico. Como consequência, pelo menos 12 pessoas morreram.

Um dos atiradores foi morto no local, enquanto o outro foi imobilizado por um homem que passava pelo local e detido pelas autoridades.