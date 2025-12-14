Sábado – Pense por si

Sydney. Revelada a identidade de um dos atiradores: será um jovem de 24 anos

Luana Augusto 18:18
Casa do suspeito está a ser alvo de buscas.

Naveed Akram, de 24 anos, foi identificado como sendo um dos atiradores que esteve envolvido no , que matou 12 pessoas em Sydney.

Marc Kalpidis/picture-alliance/dpa/AP Images

A informação foi avançada por um alto funcionário da polícia à ABC News da Austrália que adianta ainda que a casa de Akram, no subúrbio de Bonnyrigg está a ser alvo de buscas.

As autoridades já haviam confirmado que um dos suspeitos seria "conhecido" pela polícia australiana. Não se sabe, no entanto, se se referiam a Akram ou ao outro atirador que também levou a cabo este ataque.

Este domingo, dois homens levaram a cabo um tiroteio na praia de Bondi, na Austrália, onde centenas de pessoas celebravam o Chanukah By The Sea - um evento judaico. Como consequência, pelo menos 12 pessoas morreram.

Um dos atiradores foi morto no local, enquanto o outro foi que passava pelo local e detido pelas autoridades.

Sydney. Revelada a identidade de um dos atiradores: será um jovem de 24 anos