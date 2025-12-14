Catarina Martins condena "crime de ódio" na Austrália. Jorge Pinto critica antissemitismo

Dois atacantes dispararam este domingo contra uma multidão que celebrava o Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney. Doze pessoas morreram.

A candidata presidencial Catarina Martins condenou este domingo o "crime de ódio e terror absoluto" contra uma festa judaica na praia de Bondi, na Austrália, enquanto Jorge Pinto considerou tratar-se de um "triste relembrar" da persistência do antissemitismo.



Polícia investiga ataque mortal em Bondi Beach, Sydney. Foto AP/Mark Baker

"As notícias que chegam de Sydney são devastadoras. Atacar famílias reunidas no Hanukkah é um crime de ódio e terror absoluto. Este veneno exige combate sem tréguas e a defesa intransigente da vida. Um abraço solidário à comunidade judaica e a todas as vítimas", lê-se numa mensagem publicada por Catarina Martins, apoiada pelo BE, na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

Por sua vez, também através de uma nota nas redes sociais, Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, lamentou as "notícias trágicas" que chegam da Austrália, "com registo de vários mortos num ataque terrorista direcionado à comunidade judaica no país".

"Um triste relembrar de que o antissemitismo persiste e continua a matar", referiu.

Dois atacantes dispararam este domingo contra uma multidão que celebrava o Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, no que a polícia australiana descreveu como um "ato terrorista" contra a comunidade judaica.

Segundo vários media, pelo menos 12 pessoas foram mortas, incluindo um dos dois atacantes, e há três dezenas de feridos transportados para os hospitais da zona.

O Presidente da República já manifestou "profunda consternação" com este "violento ataque terrorista" e condenou "a violência especialmente originada pelo ódio, nomeadamente o antissemitismo".

Por sua vez, o Governo, através de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, condenou veementemente o ataque, classificando-o como "um ato hediondo de antissemitismo".