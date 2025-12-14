Duas pessoas detidas na sequência de tiroteio na Austrália

O tiroteio ocorreu quando várias pessoas celebravam o Hanukkah. Pelo menos 10 ficaram feridos

Duas pessoas foram detidas após um tiroteio na praia de Bondi, nos arredores de Sydney, na Austrália. Pelo menos dez pessoas ficaram feridas.



Tiroteio na Austrália AP Photo/Mark Baker

Os serviços de emergência australianos foram chamados por volta das 18h45 (hora local) com um alerta de tiros disparados na praia, que é uma das mais conhecidas do país. O jornal Sydney Morning Herald adianta que o tiroteio ocorreu enquanto várias pessoas celebravam o Hanukkah, uma celebração judaica.

O governo australiano indicou, através de um porta-voz, estar a par de uma “situação de segurança ativa em Bondi” e pediu às pessoas que seguissem as indicações da polícia de New South Wales.