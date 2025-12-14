Sábado – Pense por si

Mundo

Duas pessoas detidas na sequência de tiroteio na Austrália

Diogo Barreto
Diogo Barreto 09:51
As mais lidas

O tiroteio ocorreu quando várias pessoas celebravam o Hanukkah. Pelo menos 10 ficaram feridos

Duas pessoas foram detidas após um tiroteio na praia de Bondi, nos arredores de Sydney, na Austrália. Pelo menos dez pessoas ficaram feridas.

Tiroteio na Austrália
Tiroteio na Austrália AP Photo/Mark Baker

Os serviços de emergência australianos foram chamados por volta das 18h45 (hora local) com um alerta de tiros disparados na praia, que é uma das mais conhecidas do país. O jornal Sydney Morning Herald adianta que o tiroteio ocorreu enquanto várias pessoas celebravam o Hanukkah, uma celebração judaica.

O governo australiano indicou, através de um porta-voz, estar a par de uma “situação de segurança ativa em Bondi” e pediu às pessoas que seguissem as indicações da polícia de New South Wales.

Tópicos Tiroteios Austrália Sydney Hanukkah Morning Herald
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE mina a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Duas pessoas detidas na sequência de tiroteio na Austrália