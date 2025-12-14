Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 15:15

Vídeo mostra pânico na praia após disparos durante ataque mortal em Sydney

Pelo menos 12 pessoas morreram e 29 ficaram feridas num ataque a tiro, este domingo, em Bondi Beach, Sydney, classificado pelas autoridades australianas como terrorismo. Um dos suspeitos foi morto pela polícia e o outro detido está em estado crítico.

