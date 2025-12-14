Sábado – Pense por si

Mundo

Subiu para 16 o número de mortos num tiroteio em Sydney: uma criança está entre as vítimas

Luana Augusto
Luana Augusto 19:35
As mais lidas

Quarenta pessoas permanecem hospitalizadas, entre as quais quatro crianças.

Subiu para 16 o número de mortos que aconteceu este domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. A informação foi inicialmente avançada pela , ao citar o ministro da Saúde local, e foi agora confirmada pela polícia local. Entre os mortos está uma criança.

Após tiroteio em Sydney, equipas de emergência transportam feridos para hospitais
Após tiroteio em Sydney, equipas de emergência transportam feridos para hospitais Foto AP/Mark Baker

"A polícia confirmou que 16 pessoas morreram e 40 permanecem hospitalizadas após o tiroteio de ontem em Bondi", confirmou a polícia de Nova Gales do Sul através de uma publicação na

Informações anteriores indicavam que 12 pessoas morreram e 29 pessoas ficaram feridas, no entanto, este número subiu agora para 16 mortos e 40 feridos. Entre a lista de feridos estão também quatro crianças "gravemente" feridas, esclareceram as autoridades citadas pela BBC.

Relativamente aos atiradores, o suspeito de 50 anos morreu durante o ataque e o segundo, , "está em estado crítico", segundo informou a polícia.

Num comunicado as autoridades esclarecem ainda que "a praia de Bondi e as ruas adjacentes estarão hoje fechadas enquanto os investigadores continuam a trabalhar na cena do crime".

Este domingo dois homens levaram a cabo um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. Como consequência 16 pessoas morreram e 40 permanecem hospitalizadas. Um dos atiradores acabou por morrer mas o segundo acabou detido depois de um homem .

Artigos Relacionados
Tópicos Tiroteios Televisão Sydney Australian Broadcasting Corporation
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Subiu para 16 o número de mortos num tiroteio em Sydney: uma criança está entre as vítimas