Subiu para 16 o número de mortos num tiroteio em Sydney: uma criança está entre as vítimas

Quarenta pessoas permanecem hospitalizadas, entre as quais quatro crianças.
Subiu para 16 o número de mortos num tiroteio que aconteceu este domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. A informação foi inicialmente avançada pela ABC News, ao citar o ministro da Saúde local, e foi agora confirmada pela polícia local. Entre os mortos está uma criança.
Após tiroteio em Sydney, equipas de emergência transportam feridos para hospitaisFoto AP/Mark Baker
"A polícia confirmou que 16 pessoas morreram e 40 permanecem hospitalizadas após o tiroteio de ontem em Bondi", confirmou a polícia de Nova Gales do Sul através de uma publicação na rede social X.
Informações anteriores indicavam que 12 pessoas morreram e 29 pessoas ficaram feridas, no entanto, este número subiu agora para 16 mortos e 40 feridos. Entre a lista de feridos estão também quatro crianças "gravemente" feridas, esclareceram as autoridades citadas pela BBC.
Relativamente aos atiradores, o suspeito de 50 anos morreu durante o ataque e o segundo, de 24 anos, "está em estado crítico", segundo informou a polícia.
Num comunicado as autoridades esclarecem ainda que "a praia de Bondi e as ruas adjacentes estarão hoje fechadas enquanto os investigadores continuam a trabalhar na cena do crime".
Este domingo dois homens levaram a cabo um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. Como consequência 16 pessoas morreram e 40 permanecem hospitalizadas. Um dos atiradores acabou por morrer mas o segundo acabou detido depois de um homem o ter imobilizado.
