Várias agências das Nações Unidas estão a suspender operações humanitárias em zonas do noroeste da Síria, onde bombardeamentos do regime sírio e do aliado russo estão a colocar em risco a segurança dos seus colaboradores.

"A partir de 8 de maio, pelo menos 16 parceiros humanitários suspenderam as operações em áreas afetadas pelos conflitos", disse fonte do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).