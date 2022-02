Sanções: UE vai congelar bens de Putin e Lavrov

A União Europeia vai congelar bens de Vladimir Putin e do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, num terceiro pacote de sanções, avança fonte oficial à Reuters.







De acordo com o Financial Times, os dois governantes russos não serão impedidos de se deslocarem entre os países do bloco, o que deixa em aberto a possibilidade de negociações de paz.Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão a planear aprovar um terceiro pacote de sanções esta tarde. Entre as medidas contra bancos e empresas, o presidente e o ministro dos Negócios Estrangeiros devem também ser alvos de sanções.