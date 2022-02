Rússia diz que 'ninguém quer ocupar a Ucrânia'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou esta sexta-feira que quer "que os ucranianos sejam idependentes" e assegura que "ninguém está a planear invadir a Ucrânia".







Citado pela Reuters, o porta-voz do Kremlin registou a disponibilidade do presidente Zelensky para discutir a neutralidade da Ucrânia, mas frisou que nada poderá dizer sobre eventuais conversações entre os líderes dos dois países.



Acrescentando que Moscovo iria analisar a oferta de Zelensky, o porta-voz do Kremlin ressalvou, porém, que as expectativas de Moscovo para Kiev permanecem inalteradas, ou seja, o Kremlin continua a exigir que a Ucrânia não adira à NATO ou permita à Aliança Atlântica que coloque tropas ou armamento no seu território.

Tópicos Lavrov Ucrânia Rússia NATO política

"A Rússia não consegue conceber o atual governo ucraniano como democrático", disse Lavrov esta sexta-feira, afirmando que o presidente ucraniano mente quando diz estar disposto a discutir a neutralidade sobre a NATO.O ministro de Putin afirmou que a "NATO tentou impor uma cultura neonazi" na Ucrânia e que é imperativo acabar com essa alegada cultura.Lavrov anunciou ainda que a Rússia lançou o ataque para "garantir a desmilitarização da Ucrânia".0