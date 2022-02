Ucrânia: Humilhação e Derrota

Por isso Putin apelou esta sexta-feira às chefias militares da Ucrânia para derrubarem o governo e negociarem com Moscovo livrando o país do "bando de drogados e neo-nazis" que tem tomou o poder em Kiev e mantém "refém todo o povo ucraniano".

Os apelos do presidente Volodymyr Zelensky e de políticos ucranianos para a abertura de negociações entre Kiev e Moscovo começaram a ganhar destaque na propaganda russa que dá a guerra por ganha.



Vladimir Putin confirmou, por sua vez, disposição para "conversações ao mais alto nível", sem especificar se aceita dialogar com Zelensky, em conversa telefónica com o líder chinês Xi Jinping.



A situação no terreno está determinada do lado russo pelo objetivo declarado de "desmilitarizar", ou seja, impor à Ucrânia um estatuto de estado nominalmente neutro e subordinado militarmente a Moscovo.