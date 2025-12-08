Rússia lançou 149 drones de longo alcance contra Ucrânia nas últimas horas

A Rússia lançou, entre a tarde de domingo e a manhã de hoje, 149 drones de longo alcance contra o território ucraniano, dos quais 131 foram neutralizados pelas defesas ucranianas, segundo a Força Aérea da Ucrânia.



Cidades ucranianas continuam a ser fustigadas pela guerra AP

De acordo com o relatório sobre o ataque da Força Aérea, 131 drones foram neutralizados em várias regiões do norte, sul e leste da Ucrânia e outros 16 atingiram 11 locais que não estão especificados no documento.

Do total de drones lançados pelos russos, cerca de 90 eram drones kamikaze Shahed, uma tecnologia iraniana que a Rússia adquiriu no início da guerra e agora produz de forma cada vez mais massiva no seu próprio território.

De acordo com a conta X Shahed Tracker, que analisa os dados publicados diariamente pelo Exército ucraniano sobre o uso deste tipo de drones pela Rússia, as defesas da Ucrânia intercetaram 84% dos Shahed lançados pelos russos em novembro.

Os drones Shahed têm entre os seus principais alvos as infraestruturas elétricas ucranianas.

Devido aos ataques praticamente diários da Rússia contra o setor elétrico ucraniano e as suas capacidades de geração e distribuição, o país foi obrigado a introduzir cortes de energia em todo o país para racionar o abastecimento.