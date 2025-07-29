Sábado – Pense por si

Reino Unido vai reconhecer Palestina se Israel não aceitar cessar-fogo e solução de dois Estados

Ana Bela Ferreira 29 de julho de 2025 às 17:13
Anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Keir Starmer. Israel e Hamas têm até setembro para cumprir as condições impostas pelo governo britânico.

O Reino Unido anunciou esta terça-feira que vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indicou, no entanto, que esta decisão pode ser revertida perante algumas condições que Israel terá de cumprir.

Segundo as notas da reunião do Executivo citadas pela BBC, Starmer terá afirmado que o reconhecimento acontecerá "a menos que o governo israelita tome medidas substanciais para pôr fim à situação terrível em Gaza, chegue a um cessar-fogo, deixe claro que não vai haver anexação da Cisjordânia, e se comprometa com um processo de paz a longo prazo que permita chegar a uma solução de dois Estados".

O líder britânica sublinhou ainda que não há equivalência entre Israel e o Hamas e que as exigências do Reino Unido sobre o Hamas se mantém - que têm de libertar todos os reféns, assinar um cessar-fogo, aceitar que não terão qualquer papel no governo de Gaza e desarmar-se.

Starmer comprometeu-se a fazer uma avaliação da situação antes da Assembleia-Geral da ONU, marcada para setembro, prazo para uma decisão do Reino Unido sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.

