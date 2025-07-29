Reino Unido vai reconhecer Palestina se Israel não aceitar cessar-fogo e solução de dois Estados

Anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Keir Starmer. Israel e Hamas têm até setembro para cumprir as condições impostas pelo governo britânico.

O Reino Unido anunciou esta terça-feira que vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indicou, no entanto, que esta decisão pode ser revertida perante algumas condições que Israel terá de cumprir.



AP Photo/Kin Cheung, Pool

Segundo as notas da reunião do Executivo citadas pela BBC, Starmer terá afirmado que o reconhecimento acontecerá "a menos que o governo israelita tome medidas substanciais para pôr fim à situação terrível em Gaza, chegue a um cessar-fogo, deixe claro que não vai haver anexação da Cisjordânia, e se comprometa com um processo de paz a longo prazo que permita chegar a uma solução de dois Estados".

O líder britânica sublinhou ainda que não há equivalência entre Israel e o Hamas e que as exigências do Reino Unido sobre o Hamas se mantém - que têm de libertar todos os reféns, assinar um cessar-fogo, aceitar que não terão qualquer papel no governo de Gaza e desarmar-se.

Starmer comprometeu-se a fazer uma avaliação da situação antes da Assembleia-Geral da ONU, marcada para setembro, prazo para uma decisão do Reino Unido sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.