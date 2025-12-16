Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
16 de dezembro de 2025 às 23:00

Sacrifícios, a direita e a esquerda do pensamento, megalomanias

A grokipedia: um bilionário quer comprar a informação. Tem tanto dinheiro que quer comprar o passado.

Uma história clássica que se conta sobre Xerxes, rei da Pérsia. Quando ele teve de evacuar da Grécia o seu exército e entrou num navio fenício em direção à Ásia menor, a partir de certa altura - na viagem sempre perigosa - começou uma tempestade brutal. O comandante do barco disse ao rei Xerxes que o navio iria afundar caso a carga não fosse aliviada. Não havia mantimentos nem caixotes com material de guerra ou outro. O barco levava apenas pessoas, soldados em fuga. A carga do barco era, portanto, uma carga humana. O peso dos vivos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

Germano Almeida
Germano Almeida

Adeus, América

Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.

Menu shortcuts

Sacrifícios, a direita e a esquerda do pensamento, megalomanias