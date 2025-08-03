Médio Oriente: Jordânia diz que visita de ministro de Israel ao Monte do Templo é provocação

Sábado – Pense por si

A Jordânia classificou hoje como provocatória a visita do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ao Monte do Templo, em Jerusalém Oriental.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros considerou, em comunicado, que esta visita é "uma provocação inaceitável" e uma "flagrante violação ao direito internacional".

O Monte do Templo é o terceiro local mais sagrado do Islão, depois de Meca e Medina.

O porta-voz do ministério, Sufian al-Qudah, citado pela agência EFE, insistiu que Israel "não tem soberania sobre a abençoada Mesquita de Al-Aqsa", condenando o que classificou de incursões de Ben Gvir.

No local, em frente à Mesquita de Al-Aqsa, Ben Gvir apelou à "ocupação total da Faixa de Gaza", um dia após terem sido divulgados vídeos de reféns israelitas visivelmente debilitados.

Israel deve "declarar a sua soberania sobre toda a Faixa de Gaza, expulsar os membros do Hamas e encorajar a emigração voluntária", reiterou, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

A organização humanitária Crescente Vermelho Palestiniano condenou hoje o ataque israelita à sua sede em Khan Yunis, no Sul da Faixa de Faza, que matou um dos seus membros e feriu outros dois.

"Este ataque deliberado contra uma instalação protegida do Crescente Vermelho é uma grave violação ao direito internacional humanitário: é um crime de guerra", defendeu a organização, num comunicado divulgado na rede social X.

O Crescente Vermelho detalhou que a sede estava claramente identificada e que a respetiva localização era conhecida pelas forças israelitas.

Segundo a organização, o bombardeamento, ocorrido ao início da manhã, provocou um incêndio no primeiro andar do edifício.

A ofensiva israelita na Faixa de Gaza fez mais de 60.000 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza (controlado pelo grupo Hamas).

Tópicos Islão Monte do Templo Jordânia Médio Oriente Israel
