Sábado – Pense por si

Mundo

Reino Unido quer julgar traficantes que anunciam passagens do Canal da Mancha nas redes sociais

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 03 de agosto de 2025 às 11:47
As mais lidas

Mais de 25 mil pessoas chegaram à Grã-Bretanha de barco este ano, um aumento de 50% em relação ao mesmo período em 2024.

O Reino Unido avançou que quem anunciar passaportes falsos ou serviços de tráfico de pessoas nas redes sociais pode ser condenado com até cinco anos de prisão, naquela que é a mais recente iniciativa do governo para tentar impedir que os imigrantes cruzem o Canal da Mancha em pequenos barcos.

AP Photo/John Leicester

Foi anunciado, este domingo, que qualquer pessoa que seja condenada por criar materiais online com a finalidade de violar a lei de imigração do Reino Unido vai enfrentar uma multa pesada e uma pena de prisão. A secretária de Estado para os Assuntos Internos, Yvette Cooper, referiu que o objetivo é acabar com as "táticas descaradas nas redes sociais" que estão a ser usadas por gangues de contrabandistas para vender a travessia.

"Vender a falsa promessa de uma viagem segura para o Reino Unido e uma vida neste país, sejaonlineouoffline, simplesmente para ganhar dinheiro é nada menos que imoral", continuou.

Atualmente já é criminalizado no Reino Unido o auxílio à imigração ilegal, mas as autoridades acreditam que a existência de uma nova infração, como parte de um projeto de lei de segurança das fronteiras que está a ser discutido no parlamento, dará à polícia e aos procuradores mais poderes para desmantelarem os traficantes que enviam imigrantes numa das rotas marítimas mais movimentadas e perigosas do mundo.

O primeiro-ministro Keir Starmer já considerou que os gangues são uma ameaça à segurança global e devem ser tratados como redes terroristas. Desde que o governo de centro-esquerda ganhou as eleições, há cerca de um ano, que a vigilância das fronteiras foi reforçada e aumentou a cooperação policial com o governo francês.

Ainda assim mais de 25 mil pessoas chegaram à Grã-Bretanha de barco este ano, um aumento de 50% em relação ao mesmo período em 2024. A questão das chegadas de imigrantes tem se tornado cada vez mais política com os partidos da oposição defenderem que as medidas do governo não estão a ter efeito e Starmer a argumentar que os problemas foram acumulados durante os 14 anos em que o Partido Conservador esteve no poder.

Artigos Relacionados
Tópicos Imigração Reino Unido Canal da Mancha Keir Starmer
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Reino Unido quer julgar traficantes que anunciam passagens do Canal da Mancha nas redes sociais