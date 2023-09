Feijóo falha segunda votação para formar governo

O líder do PP, Alberto Nuñez Feijóo, falhou esta sexta-feira a segunda votação no congresso para formar governo. Precisava de uma maioria simples - depois da primeira votação ter falhado na quarta-feira -, mas ficou aquém desse resultado.







Caberá agora a Pedro Sánchez, do PSOE, a tentativa de formar governo. Caso falhe, seguem-se novas eleições em janeiro.Feijóo assumiu a derrota num discurso em que advertiu Sánchez de que o PP não se vai abster se o rei o designar como candidato à investidura. "Não nos peçam para que façamos o que vocês se negaram a fazer." Antes da votação, Feijóo, que lidera o partido mais votado das legislativas, mas sem maioria, ainda pediu ao PSOE que se abstivesse e deixasse o PP governar por dois anos.O líder do PP voltou a sublinhar que se conseguir chegar ao governo, o PSOE fica ligado ao apoio aos independentistas da Catalunha. Já que estes aprovaram que só com uma amnistia dos independentistas e um referendo podem apoiar um governo de Sánchez.Na votação desta sexta-feira, Feijóo contou com 172 votos a favor (137 do PP, 33 do Vox, e da Coligação Canária e 1 da UPN) e 177 votos contra (do PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV e BNG). Ficou a quatro votos de conseguir a maioria para formar governo.Esta tarde a presidente do congresso vai ao Palácio da Zarzuela comunicar ao rei o falhanço da investidura do PP para o governo. Cabendo a Felipe VI convidar Sánchez para fazer aprovar o seu governo entre os deputados.