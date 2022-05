Imóvel de luxo está congelado no âmbito das sanções aos oligarcas próximos de Vladimir Putin.

Abramovich não paga IMI pela casa do Algarve

A moradia de luxo de Roman Abramovich na Quinta do Lago, no Algarve, continua registada no Fisco como ‘terreno para construção’. A conclusão da obra ainda não terá sido comunicada às finanças pela offshore proprietária, assim continua a pagar IMI como terreno e não como moradia de luxo, avança o Correio da Manhã.







A propriedade, que já esteve para ser vendida por 10 milhões de euros, está, neste momento, congelada no âmbito das sanções aplicadas a oligarcas russos próximos de Vladimir Putin, como retaliação pela invasão da Ucrânia.Leia mais no Correio da Manhã