Rússia bloqueia acesso à BBC e a outros meios de comunicação online

Moscovo acusa os meios de comunicação do Ocidente de serem anti-Rússia e bloqueia acesso a sites de jornais, como a BBC e a Deutsche Welle.

O regulador da comunicação russa, Roskomnadzor, restringiu esta sexta-feira o acesso a vários sites de notícias estrangeiros, incluindo a BBC e a Deutsche Welle. As autoridades justificaram esta medida, alegando que estes meios de comunicação passam informações falsas e aumentam a tensão com as reportagens na Ucrânia.