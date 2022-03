Os oligarcas russos que querem o fim da guerra

Gerem milhões em bancos, supermercados e telecomunicações, um deles teve uma discoteca, outro adotou um lobo como animal de estimação. Na família, há avós enterrados em valas comuns, um pai espião do KGB e festas regadas a champanhe e caviar.

"Vou começar esta conferência em ucraniano porque, apesar de já não falar a língua há quase 30 anos, ainda me lembro [de como se fala]", começou por dizer Mikhail Fridman. "Peço desde já desculpa se mudar para russo, mas o meu vocabulário não é suficiente para tudo aquilo que gostaria de dizer", acrescentou. "O tema é Como tornar-se um empreendedor. Diria que, para começar, é preciso nascer em Lviv, na Ucrânia, e depois chegar a Moscovo na altura certa, quando o império começa a colapsar. À partida, esta é a maneira mais fácil de se transformar num empreendedor".



Quando fez este discurso, em 2011, Fridman já não vivia na Ucrânia, de onde saiu com 17 anos. Também não era ainda um dos dez homens mais ricos da Rússia - mas lá chegaria. Hoje, aos 57 anos e com uma fortuna que a Forbes avalia em mais de 10 mil milhões de euros, foi o primeiro oligarca a afirmar que "a guerra nunca pode ser a resposta". Coincidência ou não, é também um dos milionários afetado pelas muitas sanções da União Europeia e dos Estados Unidos. Sanções que já disse considerar "injustas" e que prometeu "contestar".

Na segunda metade dos anos 90, quando os oligarcas russos começaram a aparecer, Fridman, ucraniano e judeu, estava longe de pertencer à elite que se formou em torno do então presidente Boris Yeltsin. Precisamente por ser judeu, não tinha sequer conseguido frequentar as mais prestigiadas universidades russas. Licenciado em engenharia metalúrgica, começou a carreira a trabalhar numa empresa do Estado. A partir de 1988, mudou - e diversificou - a sua vida. Montou uma pequena empresa de lavagem de janelas, vendeu carpetes, computadores em segunda mão, perfumes, alugou casas a estrangeiros e chegou a fundar e a gerir uma discoteca, a Strawberry Fields.