Que regime é o de Putin? Violência, veneno e poder numa autocracia

O último dia de 1999 foi uma sexta-feira. Fim da semana, fim de ano e fim da era Ieltsin. Nesse dia, o Presidente russo renunciou com uma mensagem na televisão em que pediu desculpa pelos seus erros e anunciou o substituto. “De acordo com a Constituição” passaria o poder ao primeiro-ministro, Vladimir Putin. Uma ascensão surpreendente para um homem de São Petersburgo, de 47 anos, que ainda há quatro meses era diretor do serviço de espionagem, o FSB (substituto do KGB).