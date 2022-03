Navalny critica guerra com a Ucrânia e aponta dedo a Putin, o 'czar louco'

Alexey Navalny, o mais conhecido opositor de Vladimir Putin, apelou à "luta contra a guerra" por parte do povo russo.







1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

"Tudo tem um preço, e agora, na Primavera de 2022, temos de pagar esse preço. Não há ninguém que o faça por nós. Não vamos ser 'contra a guerra'. Vamos lutar contra a guerra", escreveu o líder da oposiçaõ, atualmente detido numa cadeia russa. "A Rússia quer ser uma nação de paz. Infelizmente, poucas pessoas diriam isso de nós agora. Mas, pelo menos, não nos devemos tornar num país de pessoas assustadas e silenciosas, de cobardes que fingem não notar a guerra contra a Ucrânia desencadeada pelo nosso, obviamente, czar louco", escreveu Navalny no Twitter."E se há alguma coisa na Rússia de que se possa estar orgulhoso neste momento são aquelas 6.824 pessoas que foram detidas porque — mesmo sem serem convocados — foram para as ruas com cartazes a dizer ‘Não à Guerra’", escreve ainda Navalny. A polícia já deteve quase sete mil pessoas durante os protestos, mas a oposição promete não abrandar, especialmente perante as maiores dificuldades do povo russo, causadas pelas sanções impostas pelo Ocidente. "Não podemos esperar mais. Onde quer que esteja, na Rússia, Bielorrússia e mesmo do outro lado do planeta, vão à praça principal da vossa cidade todos os dias", apelou ainda Navalny. "Devemos cerrar os dentes e vencer o medo, sair e exigir o fim da guerra. Cada detido [nas manifestações] deve ser substituído por dois recém-chegados" aos protestos, disse ainda."Não posso, não quero e não vou ficar em silêncio a ver absurdos pseudo-históricos sobre eventos de há 100 anos tornarem-se uma desculpa para os russos matarem os ucranianos e os ucranianos matarem os russos para se defenderem", afirmou Alexei Navalny, o principal opositor do regime de Putin. "É a terceira década do século 21 e estamos a ver notícias sobre pessoas a serem queimadas e casas a serem bombardeadas. Estamos a ver ameaças reais do início de uma guerra nuclear em nossas televisões", acrescentou.Navalny foi envenenado em agosto de 2020 com um agente químico de fabricação russa (Novichok) e acusa os serviços secretos russos de tentativa de assassínio.Depois de retornar à Rússia em janeiro de 2021, após ter passado vários meses a convalescer na Alemanha, Navalny foi detido e condenado a dois anos e meio de prisão. Desde então, o Ocidente exige insistentemente pela sua libertação.O opositor russo está a ser julgado novamente por novas acusações de corrupção, que o Ocidente e algumas organizações não-governamentais (ONG) consideram meramente políticas.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de milhares de deslocados e refugiados ucranianos na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.