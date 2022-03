Na Rússia, ativistas anti-guerra comunicam-se através de emojis

A estratégia é utilizada para evitar a censura e as pesadas penas de prisão impostas pelo governo de Vladimir Putin.

No dia 24 de fevereiro, com o eclodir da invasão russa da Ucrânia, começaram a surgir no espaço cibernético russo enigmáticas mensagens de emojis como a que pode ver acima - a representar o poeta russo Aleksandr Pushkin, o número sete e várias pessoas a caminhar.