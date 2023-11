Rússia proíbe ativismo LGBTI+ por extremismo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Supremo Tribunal da Rússia proibiu esta quinta-feira o ativismo LGBTI+ por extremismo, na medida mais drástica contra os defensores dos direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexuais no país.







O veredicto foi comunicado à imprensa por um juiz após uma audiência à porta fechada.A proibição entra em vigor imediatamente, disse o juiz, segundo a agência francesa AFP.A decisão abrange o " movimento internacional LGBTI+" e todas as suas filiais na Rússia.Numa declaração apresentada ao tribunal no início de novembro, o Ministério da Justiça argumentou que as autoridades tinham identificado "sinais e manifestações de natureza extremista" por parte de um movimento LGBTI+ a operar na Rússia.O Ministério Público referiu o "incitamento à discórdia social e religiosa", mas sem apresentar pormenores ou provas, segundo a agência norte-americana AP.O tribunal declarou o movimento como extremista e proibiu-o na Rússia.Vários ativistas dos direitos humanos chamaram a atenção para o facto de a ação judicial visar o "movimento cívico internacional LGBT", que não é uma entidade.Trata-se de uma definição ampla e vaga que permite às autoridades russas reprimir quaisquer indivíduos ou grupos considerados como fazendo parte do "movimento", argumentaram.A federação ILGA World tinha alertado na quarta-feira que as pessoas LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexuais) pudessem ser consideradas como extremistas na Rússia a partir de hoje.A federação agrega 1.800 organizações de defesa dos direitos da comunidade LGBTI+.A legislação russa foi alterada em 2022 para punir "propaganda de relações e/ou preferências sexuais não tradicionais ou mudança de sexo", estendendo as proibições existentes para menores a conteúdos distribuídos mesmo entre adultos, segundo a ILGA World.