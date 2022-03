O que é que Putin quer para sair da Ucrânia?

Faltavam poucos dias para o Natal, quando chegou a Washington a lista das exigências de Vladimir Putin. A tensão escalava há semanas e as tropas russas iam-se acumulando ao longo da fronteira com a Ucrânia. Nessa altura, Putin ainda recusava a ideia de que fosse entrar no território do país vizinho. As reivindicações que fez chegar aos Estados Unidos e à NATO foram, contudo, imediatamente consideradas como "inaceitáveis" pelo Ocidente e na madrugada de 24 de fevereiro, o presidente russo deu a ordem que iniciaria a guerra. Mas o que quer Vladimir Putin, afinal?