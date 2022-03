Putin quer 'desnazificar' a Ucrânia. Mas as suas tropas atacaram um memorial ao Holocausto

O presidente ucraniano - que é judeu - condenou o ataque a Babyn Yar, um memorial às vítimas do Holocausto no centro de Kiev. "Não é humano", lamentou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de querer destruir a história ucraniana, condenando a tentativa de destruir um memorial do Holocausto em Kiev. No local daquele memorial, mais de 30 mil judeus ucranianos foram assassinados pelas tropas nazis, em 1941. "Eles têm ordens para apagar a nossa História, o nosso país, para nos apagar a todos", declarou Zelenzky esta quarta-feira de manhã.



Quando ordenou a invasão da Ucrânia, Putin afirmou que o objetivo da ação militar é "desmilitarizar e desnazificar" o país. "Os vossos pais e avós não lutaram para que vocês pudessem ajudar os neonazis", afirmou, dirigindo-se à população ucraniana. Em 2019, a Ucrânia elegeu o comediante judeu Volodymyr Zelensky como presidente do país.



Babyn Yar é uma ravina na capital ucraniana, Kiev, onde ocorreu um dos massacres mais sangrentos da história da ofensiva nazi naquele país. Num massacre, as tropas de Hitler mataram mais de 33.500 judeus. Mas na ravina foram ainda mortos prisioneiros de guerra soviéticos, comunistas, ciganos e membros da resistência ucraniana à ocupação alemã. Esta terça-feira, 1 de março, um míssil russo atingiu o memorial às vítimas do Holocausto construído junto à depressão. Cinco pessoas morreram no ataque.