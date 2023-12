Quase 20% dos soldados israelitas morreram por 'fogo amigo'

Das dezenas de soldados israelitas que já morreram na guerra entre Israel e o Hamas, cerca de 20 terão sido mortos por membros do exército israelita, acidentalmente, avançam as Forças de Defesa de Israel citados pela Anadolu Ajansi, a agência noticiosa turca.







De acordo com o jornal israelita, entre as 20 vítimas israelitas de "fogo amigo", contam-se 13 soldados que morreram em trocas de tiros, mas também em bombardeamentos aéreos e disparos feitos por tanques. Além dos 13 soldados que morreram nestas circunstâncias, houve mais sete vítimas de explosões e disparos acidentais desde o início da guerra, em outubro.Até ao momento, morreram 105 soldados israelitas desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, o que quer dizer que cerca de 20% morreram atacados por "fogo amigo".A Anadolu Ajansi esclarece ainda que dois soldados israelitas foram esmagados por veículos militares que os atropelaram e dois por estilhaços de explosivos que foram detonados intencionalmente pelas forças israelitas.O número de mortos em Gaza devido à ofensiva de Israel ultrapassa os 18 mil e os feridos os 49.200, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira pelo ministério da saúde, controlado pelo grupo extremista do Hamas. O último relatório do ministério, controlado pelo Hamas, estima o número de mortos em 18.007, 70% dos quais mulheres e crianças, e pelo menos 49.229 feridos.No relatório, o ministério voltou a alertar para a situação dramática do sistema de saúde em Gaza, com quase 300 mortos entre o pessoal médico, mais de 300 feridos e uma ocupação de camas de 276%, das quais 233 em cuidados intensivos. Nesta situação extrema, além das vítimas da guerra, os cuidados de saúde de Gaza têm de enfrentar o aumento de doenças, com mais de 325 pessoas afetadas por infeções, entre outras doenças, como as respiratórias.Mais de 50 centros de saúde deixaram de funcionar desde o início da ofensiva, concretamente 20 hospitais e 46 centros de saúde, além de mais de 100 ambulâncias terem ficado fora de serviço, por ataques ou falta de combustível.Do lado israelita, morreram 430 soldados desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. O ataque do grupo islâmico causou quase 1.200 mortes e cerca de 240 pessoas foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza.Há quase 1,9 milhões de pessoas deslocadas internamente em Gaza, cerca de 80% da sua população de cerca de 2,3 milhões de habitantes, com uma grave crise humanitária.