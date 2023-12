Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Prémio Sakharov 2023 "é um prémio para todas as mulheres iranianas porque o movimento que surgiu depois da morte de Jina Mahsa Amini foi um movimento de mulheres". Foram estas as palavras de Saleh Nikbakht, advogado que representou a família da jovem iraniana morta em 2022 pela polícia da moralidade do Irão, durante a cerimónia de entrega do galardão esta terça-feira, 12.