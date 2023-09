Prince, o retrato que emocionou o Papa Francisco

O Papa Francisco termina este sábado uma visita a Marselha, onde marcou presença numa cimeira acerca dos assuntos da migração através do mar Mediterrâneo. Durante a viagem, uma fotógrafa da Reuters ofereceu-lhe uma fotografia que o emocionou.







De acordo com a agência noticiosa, a fotógrafa Yara Nardi presenteou o Papa com uma impressão grande do retrato de Prince, um bebé de ano e meio vindo dos Camarões e que chegou à ilha italiana de Lampedusa com a mãe, Claudine Nsoe. "Ele ficou imediatamente emocionado, logo que a tirei do envelope", relata.Depois de um momento de silêncio, o Papa afirmou: "Mantêm-nos em campos de detenção líbios, depois atiram-nos ao mar."O bebé chegou a Lampedusa bem como milhares de migrantes. A fotografia foi captada a 15 de setembro. Nas últimas semanas, têm chegado milhares de migrantes num número sem precedentes à ilha de 20 quilómetros quadrados.Este sábado, durante o seu discurso em Marselha, o Papa condenou os "nacionalismos beligerantes" e pediu uma resposta pan-europeia à migração para acabar com os afogamentos no Mediterrâneo. "Há um grito de dor que ressoa, e que está a tornar o Mediterrâneo, o 'mare nostrum', do berço da civilização, no 'mare mortuum', o cemitério da dignidade: é o grito abafado dos irmãos e irmãs migrantes."Em 2023, já morreram ou desapareceram 2.500 pessoas no mar, numa tentativa de procurar na Europa melhores condições de vida e fugir à guerra e à fome. 178.500 pessoas chegaram à Europa através do Mar Mediterrâneo. O Papa apelou que as pessoas sejam distribuídas entre os países europeus e defendeu que impedir o salvamento de pessoas no mar é "um gesto de ódio".