Cessar-fogo entra em vigor na região de Nagorno-Karabakh

Há meses que os cerca de 120 mil arménios que vivem na região sofrem os efeitos de um bloqueio de alimentação e combustíveis por parte do Azerbaijão, bem como falta de eletricidade. A Arménia perdeu em 2020 uma guerra pelo Nagorno-Karabakh e coloca agora a possibilidade de acolher os arménios em fuga. Podem chegar dezenas de milhar de pessoas.O conflito agudizou-se na terça-feira, dia 19, quando o Azerbaijão avançou com uma ofensiva para integrar a região no país. Apesar de o governo azeri garantir respeitar os arménios, estes temem ser perseguidos.O Ministério da Defesa russo, que esteve envolvido nas negociações, adiantou que os combatentes arménios estão a entregar as armas ao Azerbaijão. Cerca de 800 armas e seis veículos armados foram dados ao país.As tropas azeri lançaram a operação contra a região de Nagorno-Karabakh após alguns soldados serem mortos no que Baku chamou de ataques separatistas.Dezenas de pessoas morreram devido à ofensiva.