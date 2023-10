Arrancou no dia 4 e decorre até 29 de outubro o Sínodo sobre a Sinodalidade ou XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Esta que é a quinta reunião de bispos do pontificado de Jorge Bergoglio é marcada pelas divisões entre progressistas e conservadores da Igreja e levou o Papa a frisar que o evento "não é uma reunião política, mas uma convocação no Espírito; não é um parlamento polarizado, mas um lugar de graça e de comunhão".



Quem participa neste Sínodo?