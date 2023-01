Possibilidade de golpe militar na Rússia está a crescer, diz antigo assessor de Putin

Abbas Gallyamov, antigo autor de discursos para Vladimir Putin, defende que na Rússia a situação se está a encaminhar para um golpe militar contra o presidente russo.







Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Quanto mais a guerra se arrasta, mais claro se torna a sua falta de nexo", afirmou numa coluna escrita para o site Mozhem Obyasnit , de oposição a Putin.Segundo o antigo assessor do presidente russo, o público está a aperceber-se de que o sonho do Kremlin de derrubar o regime ucraniano não vai acontecer. A conquista de novos territórios "russos" também não é suficiente.Abbas Gallyamov, que trabalha como consultor político, reafirmou as suas declarações junto da CNN. "Ele está a agir de forma errática. Há muitas coisas que parecem ilógicas", afirmou, colocando a hipótese de Putin cancelar as próximas eleições por não as querer perder caso não vença a Ucrânia.No seio do exército, "[o chefe do grupo Wagner Yevgeny] Prigozhin desacreditou completamente o regime aos olhos dos seus membros com a sua retórica, e a raiva contra as autoridade por deixarem um criminoso controlá-las está a tornar-se mais forte", reforça Gallyamov no seu texto."À medida que os problemas se acumulam no país e que o exército e as autoridades são incapazes de os resolver, Putin está a tornar-se cada vez mais num ditador comum e de segunda, em vez de um grande estratega", afirmou Abbas Gallyamov.O antigo assessor considera que, caso uma revolta arranque, os comandantes "oportunistas" vão apoiar quem tiver mais probabilidades de vencer. "Se as queixas contra as autoridades parecerem convincentes a um comandante, então ele vai decidir provavelmente que aquele regime não vai aguentar uma onda de raiva pública. E se é esse o caso, não há razão para não se juntar a ela", considerou.