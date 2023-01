Austrália reforça busca por cápsula radioativa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As autoridades australianas reforçaram a procura pela cápsula radioativa perdida há duas semanas no oeste do país. Equipas de bombeiros, militares e polícia foram ativados para encontrar o dispositivo.







A cápsula - com uma dimensão de 6x8 milímetros - contém uma substância radioativa chamada Césio-137 e que pode ser prejudicial à saúde humana. Os serviços de emergência disseram que a cápsula desapareceu enquanto era transportada de camião entre a cidade de Newman e o norte de Perth. O percurso percorrido é de 1.400 quilómetros e o caminho está a ser passado a pente fino em busca da pequena cápsula prateada.A cápsula radioativa faz parte de equipamento usado na indústria de mineração para medir a densidade do minério de ferro e emite quantidades perigosas de radiação, o equivalente a receber dez raio X em uma hora. A cápsula pode originar queimaduras na pele e a exposição prolongada pode causar cancro. As autoridades de saúde, que anunciaram o incidente na sexta-feira, avisaram a população para evitar tocar ou mesmo permanecer a uma distância inferior a cinco metros da cápsula, caso a encontrem.O Departamento de Saúde do estado da Austrália Ocidental informou esta segunda-feira que seriam precisos cinco dias para encontrar o dispositivo. Esta terça-feira já tinham sido vasculhados 660 quilómetros (quase 50%) do caminho. As autoridades australianas ativaram os bombeiros, o departamento de Defesa, a polícia, a Agência de Radiação e Segurança Nuclear Australiana e a Organização Nuclear e de Tecnologia Científica da Austrália. A equipa de busca está a utilizar equipamento que deteta radiação.A gigante mineira Rio Tinto pediu desculpas depois de ter perdido a cápsula. "Reconhecemos que esta situação é claramente muito preocupante e lamentamos a preocupação que tem causado na comunidade da Austrália Ocidental", disse o presidente executivo da empresa anglo-australiana, Simon Trott. A empresa anunciou ainda um inquérito interno para perceber como foi possível perder a cápsula.O camião chegou a um depósito de Perth em 16 de janeiro, mas as autoridades só foram alertadas para o incidente na quarta-feira, após a empresa responsável pelo transporte ter dado pelo desaparecimento. A polícia determinou que o desaparecimento terá sido um acidente e não um caso criminal e acreditam que terá sido a vibração causada pela movimentação que soltou os parafusos que seguravam a cápsula.