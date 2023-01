Boris Johnson diz que Putin ameaçou atacá-lo com um míssil

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson revelou que Vladimir Putin o ameaçou com um míssil antes do início da guerra na Ucrânia. "Demoraria apenas um minuto" a chegar, terá ameaçado o presidente russo.







Dan Kitwood/Pool via REUTERS

A ameaça foi revelada por Johnson num documentário da BBC, esclarecendo que as mesmas foram feitas durante um longo telefonema em fevereiro do ano passado, pouco antes da guerra começar, a 24 de fevereiro. As palavras de Putin surgiram depois de Johnson o alertar que a guerra seria uma "catástrofe total"."A certa altura, ele ameaçou-me e disse: ‘Boris, não o quero magoar, mas com um míssil demoraria apenas um minuto’", contou Johnson. "Divertido...", disse ainda, sarcástico. "Pelo tom relaxado que ele estava a adotar e pelo tipo de distanciamento, pareceu-me que estava simplesmente a entrar no jogo das minhas tentativas para o levar a negociar", acrescentou.No documentário, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conta que ficou incomodado com a atitude dos países ocidentais aquando do início da guerra. "Se vocês sabem que amanhã a Rússia vai invadir a Ucrânia, por que não me oferecem hoje o necessário para impedi-lo? Se não podem, vocês mesmos o impeçam", afirmou. O documentário será transmitido esta segunda-feira à noite na BBC Two.